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55 минут назад

Associated Press: США использовали конфликт на Украине для подготовки к войне с КНР

Газета.Ru

Обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что США использовали полученный опыт на Украине для подготовки к войне с Китаем. Она отметила, что КНР остается самой большой проблемой США, однако полученный опыт можно использовать в ситуации с Тайванем.

Associated Press: США использовали конфликт на Украине для подготовки к войне с КНР
Фото: Aly Song/ReutersAly Song/Reuters

В частности, Копп полагает, что Тайвань следует "полностью вооружить заранее", чтобы подготовленными начать конфликт.

"Эксперты также рассматривают возможность расширения спутниковой связи, опираясь на успехи Starlink", — подчеркнула эксперт. При этом КНР не раз заявляла, что США должны прекратить продажу оружия Тайваню.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что армия США не готова к противостоянию с Россией и Китаем.

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