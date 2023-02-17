В Китае рассказали, как Запад «отравился», пытаясь навредить РФ

После того, как на прошлой неделе вступили в силу ценовые ограничения на экспорт российской нефти со стороны США и Запада, Россия объявила, что с марта сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки и не будет продавать сырье странам, которые прямо или косвенно поддерживают ценовые ограничения, пишет China Daily.

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По данным издания, организация стран-экспортеров нефти и производители нефти, не входящие в ОПЕК, намекнули, что не будут предпринимать никаких действий, чтобы восполнить дефицит нефти. Это уже привело к озабоченности по поводу поставок трудноизвлекаемой нефти, поскольку в тот же день мировые цены на нефть значительно выросли. По словам аналитиков, по мере стабилизации мировой экономики спрос на нефть значительно вырос, что оказывает прочную поддержку ценам на нефть. Это значит, что объявленное Москвой сокращение добычи нефти, вероятно, приведет к ужесточению рынка нефти и подтолкнет цены вверх.

Хотя Европа значительно сократила импорт энергоносителей из России в 2022 году, Россия все равно получила существенные доходы от резкого роста цен на нефть. Поскольку ЦБ РФ повышает свой прогноз роста ВВП на 2023 год, Москва обязана сделать все возможное, чтобы преодолеть влияние ограничений западных цен на нефть и неуклонно увеличивать свои нефтяные доходы, пишет China Daily.