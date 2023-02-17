В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
48 минут назад

Нуланд: США доносят до своих союзников риски, которые повлечет содействие РФ по Украине

Елена Прошина

Вашингтон предупреждает своих союзников, в том числе страны Персидского залива, о существующих рисках, которые для них несло бы содействие Москвы в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Госдепа Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд.

Нуланд: США доносят до своих союзников риски, которые повлечет содействие РФ по Украине
Фото: ТАССТАСС

Она указала, что если делать ставку на российского президента Владимира Путина, то необходимо понимать, что это несет с собой больше рисков, чем вознаграждения. По словам дипломата, Вашингтон занимается тем, что рассказывает об этом своим союзникам. Так Нуланд ответила на вопрос о том, какова позиция американских властей в отношении тех партнеров, которые не спешат предпринимать активные меры против России вместе с Западом.

Замглавы ведомства отметила, что аналогичный аргумент «можно привести и в отношении Китая». При этом в случае с Израилем подход США заключается в том, что Вашингтон призывает Иерусалим воспользоваться существующими у них отношениями с Москвой с тем, чтобы приблизить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Также Нуланд сообщила, что американские власти не против стратегической автономии Европы как таковой, если только она сопровождается крупными военными расходами со стороны европейских стран.

В мире,Виктория Нуланд,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий