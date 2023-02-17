Нуланд: США доносят до своих союзников риски, которые повлечет содействие РФ по Украине

Вашингтон предупреждает своих союзников, в том числе страны Персидского залива, о существующих рисках, которые для них несло бы содействие Москвы в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Госдепа Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд.

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Она указала, что если делать ставку на российского президента Владимира Путина, то необходимо понимать, что это несет с собой больше рисков, чем вознаграждения. По словам дипломата, Вашингтон занимается тем, что рассказывает об этом своим союзникам. Так Нуланд ответила на вопрос о том, какова позиция американских властей в отношении тех партнеров, которые не спешат предпринимать активные меры против России вместе с Западом.

Замглавы ведомства отметила, что аналогичный аргумент «можно привести и в отношении Китая». При этом в случае с Израилем подход США заключается в том, что Вашингтон призывает Иерусалим воспользоваться существующими у них отношениями с Москвой с тем, чтобы приблизить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.