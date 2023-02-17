Нуланд: США доносят до своих союзников риски, которые повлечет содействие РФ по Украине

Вашингтон предупреждает своих союзников, в том числе страны Персидского залива, о существующих рисках, которые для них несло бы содействие Москвы в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Госдепа Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд.
Она указала, что если делать ставку на российского президента Владимира Путина, то необходимо понимать, что это несет с собой больше рисков, чем вознаграждения. По словам дипломата, Вашингтон занимается тем, что рассказывает об этом своим союзникам. Так Нуланд ответила на вопрос о том, какова позиция американских властей в отношении тех партнеров, которые не спешат предпринимать активные меры против России вместе с Западом.
Замглавы ведомства отметила, что аналогичный аргумент «можно привести и в отношении Китая». При этом в случае с Израилем подход США заключается в том, что Вашингтон призывает Иерусалим воспользоваться существующими у них отношениями с Москвой с тем, чтобы приблизить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
Также Нуланд сообщила, что американские власти не против стратегической автономии Европы как таковой, если только она сопровождается крупными военными расходами со стороны европейских стран.