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26 минут назад

Врач Белого дома заявил об удалении у Байдена новообразования на коже

Газета.Ruиещё 4

Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что президенту США Джо Байдену после ежегодного медосмотра удалили кожное образование.

Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

"Президенту удалили одно небольшое образование на груди", - цитирует РИА Новости врача. Он отметил, что новообразование отправили на биопсию. О'Коннор также напомнил, что Байдену еще до президентства удаляли раковые образования на коже.

Вместе с тем, согласно медобследованию, Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента, добавил врач. Ранее сообщалось, что почти 60% американцев беспокоятся из-за психического здоровья Байдена.

В мире,Кевин О'коннор,Джозеф Байден,
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