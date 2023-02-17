Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена

Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что президенту США Джо Байдену после ежегодного медосмотра удалили кожное образование.
"Президенту удалили одно небольшое образование на груди", - цитирует РИА Новости врача. Он отметил, что новообразование отправили на биопсию. О'Коннор также напомнил, что Байдену еще до президентства удаляли раковые образования на коже.
Вместе с тем, согласно медобследованию, Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента, добавил врач. Ранее сообщалось, что почти 60% американцев беспокоятся из-за психического здоровья Байдена.