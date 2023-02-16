Португалия решила прекратить выдачу новых "золотых" виз

Правительство Португалии приняло решение отказаться от предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Антониу Кошта, передает газета Publico .

С октября 2012 года по январь 2023 года выдали более 11,6 тыс. таких видов на жительство, что привлекло инвестиции в страну на сумму более €6 млрд. Больше всего "золотых" виз получили граждане Китая, Бразилии и США. В конце февраля 2022 года было объявлено о том, что Португалия приостановила выдачу соответствующих виз гражданам РФ.