Румыния выступила против проводимых Украиной работ в канале Быстрое

Румыния не согласна с проведением Украиной работ по углублению дна в канале Быстрое, МИД Румынии донесет эту позицию Еврокомиссии. Об этом сообщило в четверг Radio Romania.

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Еврокомиссия запросила мнение румынских властей относительно требования Украины включить дунайские рукава Килия и Быстрое в трансъевропейскую транспортную сеть, отмечает радио. МИД подтвердил, что Румыния не согласна с этим требованием и указал, что "проект навигационного канала, осуществляемый Украиной, должен строго придерживаться положений международного права и норм в области защиты окружающей среды".

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Министерство окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии "воспрепятствует любым работам на канале Быстрое, которые могут повредить биоразнообразию и экосистеме дельты Дуная", так как "ни румынское, ни украинское законодательство не позволяют проводить работы в этой зоне". Об этом сообщил в четверг глава этого ведомства Барна Танцош.

Министр транспорта Сорин Гриндяну заявил на пресс-конференции в среду, что имеются сигналы о том, что Украина ведет работы по углублению дна в канале Быстрое. "Мы говорим о международных договорах, которые должны соблюдать все, и о возможном воздействии, которое такие работы по углублению дня в канале Быстрое могут иметь для окружающей среды и дельты Дуная", - сказал он.

В июле прошлого года глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил, что румынская сторона дала согласие на транзит судов с зерном с Украины по рукаву Килия и каналу Быстрое. Тогда румынский МИД подчеркнул, что это согласие носит исключительный характер и что Румыния сохраняет свою принципиальную позицию относительно проекта развития с целью организации навигации канала Быстрое.