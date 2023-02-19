Глава МИД Румынии попросил Украину прояснить вопрос о канале Быстрое

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску предложил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе в субботу в ходе встречи в Мюнхене прояснить позицию Украины в отношении канала Быстрое. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

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"На полях конференции по безопасности в Мюнхене я переговорил с моим коллегой Дмитрием Кулебой и попросил о скорейшем прояснении позиции Украины по проблеме углубления дна канала Быстрое в дополнение к демаршам румынского МИД в адрес украинской стороны", - написал он.

"В споре вокруг работ на канале Быстрое украинская сторона утверждает, что информировала Румынию, тогда как румынская сторона отрицает это", - отмечает в субботу сайт hotnews.ro. "Текущие работы по углублению навигационного морского русла в результате значительного природного заиления проводятся постоянно на протяжении многих лет в определенных и условленных зонах в соответствии с нормами украинского законодательства, международными соглашениями и конвенциями, - сообщило посольство Украины в Бухаресте. - В августе 2022 года украинская сторона информировала [румынскую] Речную администрацию Нижнего Дуная о запланированных работах".

Однако исполнительный директор Резервации биосферы "Дельта Дуная" Виорика Быскэ сказала в интервью Радио Румынии, что ее администрация "не получала от Украины запросов на одобрение проекта по углублению навигационного русла канала Быстрое".