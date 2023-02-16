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54 минуты назад

Медицинский осмотр Байдена длился около трех часов

Елена Прошина

Президент США Джо Байден около трёх часов находился на плановом медицинском осмотре в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Об этом сообщает New York Post.

Медицинский осмотр Байдена длился около трех часов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после выхода из медицинского центра президент отказался от общения с журналистами. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, врач президента Кевин О'Коннор опубликует результаты осмотра 17 февраля.

При этом врач бывших президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы Ронни Джексон заявил, что данные о здоровье Байдена не будут хорошими. По его мнению, результаты когнитивного теста текущего президента останутся тайной, если такой тест вообще проводился.

«Их (администрацию США) будут спрашивать: "Он прошел когнитивный тест?". Ответ будет отрицательным, потому что либо они не собираются проводить когнитивный тест, либо собираются провести его и не сообщать американскому народу, каковы были его результаты», – заявил он.

Ранее Байден призвал тщательно изучить феномен НЛО.

В мире,Ронни Джексон,Кевин О'коннор,Уолтер Рид,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Администрация США,
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