Медицинский осмотр Байдена длился около трех часов

«Их (администрацию США) будут спрашивать: "Он прошел когнитивный тест?". Ответ будет отрицательным, потому что либо они не собираются проводить когнитивный тест, либо собираются провести его и не сообщать американскому народу, каковы были его результаты», – заявил он.