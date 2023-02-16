Байден выступил с заявлением по сбитым над США аэростатам

Воздушные объекты, сбитые над Аляской (США) и Канадой, не вели разведку в интересах других стран, рассказал американский лидер Джо Байден в телеобращении к нации. Об этом пишет РИА «Новости».
Байден отметил, что эксперты не смогли понять, что из себя представляют три сбитых военными объекта.
Вместе с тем, добавил президент, «ничто, ничто сейчас не указывает» на то, что аппараты как-либо связаны с разведывательными программами КНР или других держав.
По словам Байдена, три сбитых объекта могли быть аэростатами частных компаний или НИИ.
Глава США подчеркнул, что Вашингтон не планирует приносить извинения Пекину за уничтоженный в начале февраля в небе над Атлантикой китайский метеозонд.