Байден выступил с заявлением по сбитым над США аэростатам

Воздушные объекты, сбитые над Аляской (США) и Канадой, не вели разведку в интересах других стран, рассказал американский лидер Джо Байден в телеобращении к нации. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден отметил, что эксперты не смогли понять, что из себя представляют три сбитых военными объекта.

Вместе с тем, добавил президент, «ничто, ничто сейчас не указывает» на то, что аппараты как-либо связаны с разведывательными программами КНР или других держав.

По словам Байдена, три сбитых объекта могли быть аэростатами частных компаний или НИИ.