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12 минут назад

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 3 513 человек

ТК «Звезда»

Количество пострадавших от разрушительного землетрясения на подконтрольной правительству части Сирии достигло 3 513 человек, пострадавшими в результате катастрофы числятся 7 396 человек.

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 3 513 человек
Фото: Boris Roessler dpa GloballookpressBoris Roessler dpa Globallookpress

Оперативные данные о последствиях землетрясения в Сирии сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов со ссылкой на Минздрав Сирийской Арабской Республики.

«По данным Министерства здравоохранения САР, количество погибших на подконтрольной правительству территории составляет 3 513 человек, более 7 396 пострадали», - отметил Гуринов.

На территории страны, подконтрольной сирийскому правительству, уничтожено землетрясением 611 зданий, частично разрушены 909 построек.

По предварительным оценкам, более 45 000 человек лишились жилья.

Ранее сообщалось, что группа российских спасателей вернулась в Россию по завершении поисково-спасательных работ в районах Сирии, пострадавших от землетрясения.

Напомним, что Россия оказалась единственной страной, оказавшей Сирии помощь в ликвидации последствий трагедии, связанной с разрушительным землетрясением.

В мире,землетрясение,
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