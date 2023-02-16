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43 минуты назад

В США назвали нового союзника Зеленского угрозой Украине

Lenta.ru

Сотрудничающий с Киевом американский банк JP Morgan намерен получить от Украины выгоду, игнорируя интересы президента страны Владимира Зеленского. Такое предположение сделал обозреватель Брэдли Девлин в материале для American Conservative.

В США назвали нового союзника Зеленского угрозой Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста, финансовый гигант имеет текущие позиции на рынке, поэтому JP Morgan получит прибыль от затягивания конфликта, а не урегулирования в пользу Киева.

Девлин пояснил, что банк зарабатывает на поставках оружия и оборудования на Украину, а после окончания боевых действий корпорация может вложить средства в масштабный проект восстановления страны.

Ранее Зеленский в ходе выступления на инвестиционном саммите JP Morgan пожаловался, что бюрократия в странах НАТО тормозит вступление его страны в Североатлантический альянс. «Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия», — заявил украинский лидер.

В мире,Брэдли Девлин,Владимир Зеленский,НАТО,
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