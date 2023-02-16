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34 минуты назад

Белый дом ответил на претензии к возрасту Байдена

Lenta.ruиещё 3

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов. Об этом пишет РИА Новости.

Белый дом ответил на претензии к возрасту Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Может, они забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что оппоненты американского лидера предсказывали его поражение на выборах в 2020 году, однако он победил и с тех пор предпринимает действия для укрепления экономики Соединенных Штатов.

Так пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление объявившей о намерении участвовать в выборах 2024 года бывшего постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет. Также Хейли высказала мнение о том, что «пришло время для нового поколения лидеров».

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июля, во время посвященного правам женщин выступления глава государства зачитал технические инструкции с телесуфлера.

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