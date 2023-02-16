В Казахстане рассказали о необозначенном участке границы с РФ

Зампредседателя Комитета национальной безопасности и директор погранслужбы Казахстана Ерлан Алдажуманов заявил, что между его страной и Россией есть необозначенный участок границы размером в 300 км. Об этом сообщает Newtimes.kz.

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Он также добавил, что страны ведут работу над устранением этой проблемы. Так, в 2022 году была завершена работа в Семипалатинске и Шемонаихинском районе. По словам Алдажуманова, из-за погодных условий и особенностей рельефа местности работы идут постепенно.

Глава погранслужбы также уточнил, что подобные вопросы Казахстан также решает и с Узбекистаном. Кроме того, Казахстану ещё необходимо провести ратификацию соглашения о границах с Туркменистаном. Зато с Китаем и Киргизией подобные вопросы уже были улажены.