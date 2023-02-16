Зеленский: российское наступление уже началось

«Масштабное российское наступление» уже началось, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

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«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — рассказал украинский лидер. Подробностей глава государства не привел.

Как отмечает «Би-би-си», Зеленский полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивление до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.

Зеленский также исключил возможность отказа от каких-либо территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

«Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», — заявил Зеленский.

Ранее Европарламент отклонил поправки в резолюцию по Украине с предостережением об опасности ядерного конфликта и призывами к миру и переговорам.