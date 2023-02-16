В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
16 минут назад

Зеленский заявил, что "российское наступление уже началось" с нескольких направлений

Газета.Ru

«Масштабное российское наступление» уже началось, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленский: российское наступление уже началось
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — рассказал украинский лидер. Подробностей глава государства не привел.

Как отмечает «Би-би-си», Зеленский полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивление до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.

Зеленский также исключил возможность отказа от каких-либо территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

«Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», — заявил Зеленский.

Ранее Европарламент отклонил поправки в резолюцию по Украине с предостережением об опасности ядерного конфликта и призывами к миру и переговорам.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили шаги по внедрению стандартов альянса на Украине.

В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Европарламент,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий