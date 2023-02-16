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2 часа назад

Нуланд утверждает, что Россия выдвигает по Украине предложения о "фальшивом мире"

ТАССиещё 1

Москва выдвигает по Украине предложения о "фальшивом мире", в то время как Киев стремится к "справедливому миру". Такую точку зрения выразила на брифинге в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд утверждает, что Россия выдвигает по Украине предложения о "фальшивом мире"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Украина выдвинула формулу для установления справедливого мира в виде 10 пунктов [президента Украины Владимира] Зеленского. А Россия продолжает говорить о фальшивом мире", - утверждала она.

"Нам нужен прочный мир, при котором Украина сможет вновь не только выживать, но и процветать в своих международных границах. И мы не потерпим никакого фальшивого или ложного мира, который лишь даст России возможность на отдых, перевооружение и возвращение", - добавила она.

Зеленский на саммите Группы двадцати в ноябре 2022 года выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю неизвестно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий.

В мире,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,
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