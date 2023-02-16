ООН запросила 1 млрд долларов для помощи в восстановлении Турции

«ООН объявляет о сборе для помощи жителям Турции, пострадавшим от самого разрушительного землетрясения в стране за последний век. Я призываю все страны мира дать ответ на одну из крупнейших природных катастроф нашего времени», — говорится в заявлении Гутерреша.