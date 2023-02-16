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28 минут назад

ООН запросила 1 млрд долларов для помощи в восстановлении Турции

Говорит Москва

Организация рассчитывает, что сбор профинансирует международное сообщество.

ООН запросила 1 млрд долларов для помощи в восстановлении Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«ООН объявляет о сборе для помощи жителям Турции, пострадавшим от самого разрушительного землетрясения в стране за последний век. Я призываю все страны мира дать ответ на одну из крупнейших природных катастроф нашего времени», — говорится в заявлении Гутерреша.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 35 тысяч 400. Пострадали свыше 105 тысяч человек.

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