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6 минут назад

В Абхазии объяснили визит президента страны в Москву

Lenta.ru

Грядущий визит президента Абхазии Аслана Бжании в Москву не имеет ничего общего с информацией о возможном вхождении республики в состав России, заявил глава Совета безопасности страны Сергей Шамба. Его слова передает РИА Новости.

В Абхазии объяснили визит президента страны в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шамба объяснил, что президент Абхазии отправился в Москву для встречи с членами Совета безопасности РФ, куда вскоре прибудет и сам глава абхазского Совбеза.

«Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему — это утрата нашего суверенитета, нашей независимости», — подытожил Шамба.

Ранее экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что ее граждане не желают присоединяться к России. Он отметил, что абхазская сторона давно предлагала формат Союзного государства с Россией и Белоруссией.

В мире,Аслан Бжания,Сергей Шамба,Совет безопасности РФ,
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