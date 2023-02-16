США и страны Персидского залива договорились расширить оборонный союз против Ирана

Соединенные Штаты и страны Персидского залива решили расширить партнерство по обороне для сдерживания Ирана. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров по безопасности, которое приводит РИА Новости.
В нем отмечается, что коллаборация раскритиковала иранскую поддержку терроризма, использование ракет, кибероружия и беспилотников в регионе и по всему миру. Стороны назвали распространение и поставки вооружения Ираном "серьезной угрозой безопасности для региона и мира в целом". По словам участников встречи, партнеры Ирана пользуются их оружием для нападений на мирных граждан, критически важную инфраструктуру и корабли на международных морских путях.
США и страны Персидского залива призвали Иран "немедленно поменять свою политику, перестать провоцировать, принимать участие в дипломатическом процессе и добросовестно сотрудничать с МАГАТЭ в расследованиях происхождения ядерного материала, выявленного на ряде объектов в Иране.
Участники встречи также призвали международное сообщество исполнить резолюции СБ ООН, накладывающую запрет на передачу Ирану вооружений.
Ранее В МИД России заявили, что надеются на то, что западные страны "перестанут играть в игры" вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и вернутся к ядерной сделке.