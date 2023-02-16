Польша попросила у США «американский зонт безопасности»

Президент Польши Анджей Дуда попросил у президента США Джо Байдена развернуть над страной «американский зонт безопасности». Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом Дуда заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. По словам президента Польши, он ожидает запланированный на 20 февраля визит Байдена в Варшаву, так как сам факт присутствия последнего является знаком «развертывания американского зонта над Польшей». Дуда также добавил, что считает США сильнейшей страной мира, обладающей самым большим боевым опытом. Это делает визит Байдена, по мнению президента Польши, гарантией безопасности.

Дуда также уточнил, что во время визита главы Белого дома будут подняты вопросы военного присутствия США в Польше. Он подчеркнул, что Польша хочет и дальше укреплять своё военное сотрудничество с США.