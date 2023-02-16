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27 минут назад

Польша попросила у США «американский зонт безопасности»

Елена Прошина

Президент Польши Анджей Дуда попросил у президента США Джо Байдена развернуть над страной «американский зонт безопасности». Об этом сообщает РИА «Новости».

Польша попросила у США «американский зонт безопасности»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом Дуда заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. По словам президента Польши, он ожидает запланированный на 20 февраля визит Байдена в Варшаву, так как сам факт присутствия последнего является знаком «развертывания американского зонта над Польшей». Дуда также добавил, что считает США сильнейшей страной мира, обладающей самым большим боевым опытом. Это делает визит Байдена, по мнению президента Польши, гарантией безопасности.

Дуда также уточнил, что во время визита главы Белого дома будут подняты вопросы военного присутствия США в Польше. Он подчеркнул, что Польша хочет и дальше укреплять своё военное сотрудничество с США.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с Джо Байденом в Польше.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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