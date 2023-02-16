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26 минут назад

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Илья Родин

Парламент Молдавии утвердил кандидатуру премьер-министра и программу нового правительства, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу. Об этом пишет ТАСС.

Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после отставки Натальи Гаврилицы президент Молдавии Майя Санду предложила на пост премьера Дорина Речана, в 2012-2015 годах занимавшего пост главы МВД республики.

Гросу пояснил, что претендента на пост премьера поддержала проевропейская Партия действия и солидарности.

Парламентарий уточнил, что лидеры оппозиционных партий не участвовали в голосовании. В общей сложности, голоса «за» отдали 62 депутата.

Напомним, что Гаврилица объявила о своей отставке 10 февраля. Согласно законам республики, вместе с ней в отставку отправилось правительство в полном составе.

Соответственно, вместе с Речаном в автоматическом порядке был утвержден и кабинет министров.

Новый премьер-министр родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны. Закончил Молдавскую экономическую академию, а также Университет Ньюпорта (филиал в Бельгии).

В 2010-2012 годах занимал пост замминистра в Минсвязи Молдавии. В 2012 году был назначен на должность главы МВД в правительстве Влада Филата. После ухода в 2015 году с госслужбы занимался предпринимательской деятельностью.

В мире,Игорь Гросу,Наталья Гаврилица,
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