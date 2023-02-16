Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии утвердил кандидатуру премьер-министра и программу нового правительства, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что после отставки Натальи Гаврилицы президент Молдавии Майя Санду предложила на пост премьера Дорина Речана, в 2012-2015 годах занимавшего пост главы МВД республики.
Гросу пояснил, что претендента на пост премьера поддержала проевропейская Партия действия и солидарности.
Парламентарий уточнил, что лидеры оппозиционных партий не участвовали в голосовании. В общей сложности, голоса «за» отдали 62 депутата.
Напомним, что Гаврилица объявила о своей отставке 10 февраля. Согласно законам республики, вместе с ней в отставку отправилось правительство в полном составе.
Соответственно, вместе с Речаном в автоматическом порядке был утвержден и кабинет министров.
Новый премьер-министр родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны. Закончил Молдавскую экономическую академию, а также Университет Ньюпорта (филиал в Бельгии).
В 2010-2012 годах занимал пост замминистра в Минсвязи Молдавии. В 2012 году был назначен на должность главы МВД в правительстве Влада Филата. После ухода в 2015 году с госслужбы занимался предпринимательской деятельностью.