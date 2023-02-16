Парламент Молдавии утвердил нового премьера и правительство

Молдавский парламент в четверг утвердил новое руководство страны, его должен возглавить бывший глава министерства внутренних дел Дорин Речан.

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Речана утвердили в должности премьер-министра большинством голосов парламентариев, передает РИА «Новости». Вместе с ним утвердили и кабинет министров.

В 2010-2012 годах Речан занимал должность заместителя министра информационных технологий и связи, до 2015 года был главой МВД. В 2016-2022 годах трудился в разных международных организациях.

Предыдущим премьером Молдавии была Наталья Гаврилица, она объявила об отставке 10 февраля.

Сам Речан заявлял, что намеревается добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.