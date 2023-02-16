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35 минут назад

Парламент Молдавии утвердил нового премьера и правительство

Деловая газета "Взгляд"

Молдавский парламент в четверг утвердил новое руководство страны, его должен возглавить бывший глава министерства внутренних дел Дорин Речан.

Парламент Молдавии утвердил нового премьера и правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речана утвердили в должности премьер-министра большинством голосов парламентариев, передает РИА «Новости». Вместе с ним утвердили и кабинет министров.

В 2010-2012 годах Речан занимал должность заместителя министра информационных технологий и связи, до 2015 года был главой МВД. В 2016-2022 годах трудился в разных международных организациях.

Предыдущим премьером Молдавии была Наталья Гаврилица, она объявила об отставке 10 февраля.

Сам Речан заявлял, что намеревается добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский повлиял на смещение молдавского правительства.

В мире,Наталья Гаврилица,Владимир Зеленский,
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