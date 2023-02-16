Президент США Джо Байден не поедет на Украину, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Уточняется, что его визит в Европу, запланированный на 20-22 февраля, ограничится посещением Польши.

Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши, — сказал Кирби.

Таким образом представитель Белого дома уклонился от ответа на вопрос, допускают ли в Вашингтоне встречу Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита в Европу.

Ранее Dziennik Gazeta Prawna сообщала, что Зеленский посетит Польшу во время предстоящего визита в республику президента США. Отмечалось, что МИД Польши не подтверждал эту информацию. В издании отметили, что Зеленский попытается представить свой план достижения мира.