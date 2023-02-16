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46 минут назад

Байден не поедет на Украину

News.ru

Президент США Джо Байден не поедет на Украину, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Уточняется, что его визит в Европу, запланированный на 20-22 февраля, ограничится посещением Польши.

Байден не поедет на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши, — сказал Кирби.

Таким образом представитель Белого дома уклонился от ответа на вопрос, допускают ли в Вашингтоне встречу Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита в Европу.

Ранее Dziennik Gazeta Prawna сообщала, что Зеленский посетит Польшу во время предстоящего визита в республику президента США. Отмечалось, что МИД Польши не подтверждал эту информацию. В издании отметили, что Зеленский попытается представить свой план достижения мира.

Посол США раскрыл новые детали визита Байдена в Польшу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». По его словам, они будут происходить «на всех уровнях». Кулеба предупредил о резолюции ГА ООН, которая носит декларативный характер и ни к чему страны не обязывает.

В мире,Дмитрий Кулеба,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ООН,
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