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3 часа назад

Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости».

Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.

В мире,Алексей Данилов,
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