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50 минут назад

В Белом доме заявили, что Байден посетит в Европе только Польшу

Газета.Ru

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден во время предстоящего визита в Европу посетит только Польшу, визит на Украину не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден не посетит Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — сказал Кирби.

Ранее Белый дом сообщал о том, что Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.

Ранее американский посол в Варшаве Марк Бжезинский заявил, что Байден приедет в Варшаву вечером 20 февраля, выступит с речью перед польским народом 21 февраля в 17:30 по местному времени (19:30 мск). Как указал посол США, визит Байдена в Польшу станет историческим событием, поскольку еще ни один американский лидер не приезжал в Варшаву дважды за год.

СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше во время визита президента США.

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