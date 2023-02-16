Байден не посетит Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден во время предстоящего визита в Европу посетит только Польшу, визит на Украину не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — сказал Кирби.

Ранее Белый дом сообщал о том, что Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.

Ранее американский посол в Варшаве Марк Бжезинский заявил, что Байден приедет в Варшаву вечером 20 февраля, выступит с речью перед польским народом 21 февраля в 17:30 по местному времени (19:30 мск). Как указал посол США, визит Байдена в Польшу станет историческим событием, поскольку еще ни один американский лидер не приезжал в Варшаву дважды за год.