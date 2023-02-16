Медведчук рассказал подробности своего задержании СБУ

Бывший украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что после его задержания в апреле 2022 года он был доставлен в Службу безопасности Украины (СБУ) с мешком на голове. Политик признался, что это был самый тяжелый день в его жизни.

Фото: ТАСС ТАСС

"Это кабинет начальника департамента контрразведки СБУ, куда меня привезли в ночь с 12 на 13 апреля [2022 года] после того, как вечером, где-то в районе 18 часов, я был задержан", - сказал Медведчук в четверг в интервью ПервПервому каналу, описывая фотографию, на которой он сидит в комнате в наручниках.

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Это фото выложил 12 апреля прошлого года в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Медведчука, в тот момент он не знал, где находится.

"На моей голове был мешок, я лежал несколько часов на цементном полу. Потом меня привели в этот кабинет. Когда с меня сняли мешок - вы увидите по моей прическе и внешнему виду - передо мной стоял на тот момент председатель Службы безопасности Украины [Иван] Баканов и руководитель контрразведки", - указал он.

Медведчук рассказал, что его задержали не сотрудники СБУ, а военнослужащие территориальной обороны, "задержали случайно".

"Меня, естественно, узнали, потому что на Украине я достаточно известная личность. Одели наручники, мешок и поволокли в другую машину. А потом я уже, видимо, попал в контрразведку. Это был, наверное, самый тяжелый день в моей жизни", - признался он.

Политик сказал, что физического насилия к нему не применяли, "все остальное было".

"Я несколько месяцев днем и ночью находился в наручниках", - добавил он.