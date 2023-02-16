Медведчук назвал свое постоянное место проживания

Украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что он постоянно проживает в Москве после того, как украинские власти передали его представителям России в рамках обмена.

"Я раньше приезжал в Москву по различным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве", - сказал Медведчук в четверг в интервью Перв Первому каналу .

Политик подчеркнул, что он оказался вне территории Украины вынужденно, так как украинские власти передали его России в рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами.

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статье о госизмене и "содействии деятельности террористических организаций". Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 27 февраля прошлого года адвокат политика Лариса Чередниченко сообщила, что он покинул свой дом в Киеве из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 12 апреля Зеленский заявил о задержании Медведчука. Освобождение политика стало возможным в конце сентября прошлого года в результате состоявшегося между Киевом и Москвой обмена удерживаемыми лицами.