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27 минут назад

Дочь лидера КНДР увековечили на почтовой марке

Российская Газета

Северная Корея представила новую серию почтовых марок, на которых помимо запуска ракеты увековечена дочь лидера страны Ким Чен Ына, сообщает газета Kronen Zeitung.

Дочь лидера КНДР увековечили на почтовой марке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На сайте государственной почтовой компании девушка упоминается как "любимая дочь Кима", ее имя не называется. Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена в середине ноября, что вызвало международную критику.

Ким впервые представил свою дочь публике во время запуска ракеты, и с тех пор она несколько раз появлялась с ним рядом. Официально ее имя не называлось По данным южнокорейской разведки, это второй ребенок Ким - Чжу Э.

Некоторые эксперты видят в публичных выступлениях и увековечении на марках свидетельства того, что девочку следует рассматривать как возможного кандидата на высокий пост. Вполне возможно, что она используется в пропагандистских целях, отмечает издание.

В мире,Чен Ким,
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