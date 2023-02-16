Дочь лидера КНДР увековечили на почтовой марке

Северная Корея представила новую серию почтовых марок, на которых помимо запуска ракеты увековечена дочь лидера страны Ким Чен Ына, сообщает газета Kronen Zeitung.

На сайте государственной почтовой компании девушка упоминается как "любимая дочь Кима", ее имя не называется. Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена в середине ноября, что вызвало международную критику.

Ким впервые представил свою дочь публике во время запуска ракеты, и с тех пор она несколько раз появлялась с ним рядом. Официально ее имя не называлось По данным южнокорейской разведки, это второй ребенок Ким - Чжу Э.