Пока вы не уснули: помеха для принятия новых санкций и арест сына Жириновского

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МИД РФ заявил об еще одной законной цели для удара в ходе СВО

Гражданская космическая инфраструктура в космосе, используемая США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, может стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в четверг на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса.

"На профильных международных площадках также отдельно привлекаем внимание к чрезвычайно опасной и выходящий за рамки безобидного использования космических технологий тенденции, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях", - отметил он.

Китай выступил с призывом по ситуации вокруг "Северных потоков"

Китай выступает за проведение объективного и профессионального расследования подрывов, совершенных на «Северных потоках». Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Он также указывает на необходимость наказать виновников данного инцидента.

8 февраля американского журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш поделился результатами своего расследования о взрывах на газовых магистралях. В статье подчеркивается, что летом прошлого года американскими водолазами во время НАТО Baltops была установлена под «Северные потоки» взрывчатка. Она, как уточнил автор, через несколько месяцев была активирована норвежцами. Херш отметил, что Вашингтон совершил диверсию на «Северных потоках» после ведения дискуссий по данному вопросу с командой по нацбезопасности. Секретные обсуждения, как уточнил он, велись более девяти месяцев.

В офисе Зеленского заявили о смене Россией тактики ведения СВО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российская сторона изменила тактику ведения боя в ходе спецоперации на Украине и стала применять «фальш-цели». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», - написал он.

При этом он заявил о ночной ракетной атаке со стороны ВС РФ. По его словам, были применены беспилотники, а также ракеты. Украинская сторона зафиксировала попадания в северной и западной частях страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. После этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Послы стран ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России

Потребность в синтетическом каучуке российского производства стала одной из причин, по которым послы стран Евросоюза не смогли согласовать в среду новый пакет санкций против РФ. Об этом в четверг сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на собственные источники.

Как следует из документов, поступивших в распоряжение издания, Еврокомиссия (ЕК) предложила внести в 10-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт синтетического каучука производства РФ. Это предложение вызвало "существенные разногласия" между участниками встречи постпредов стран ЕС, прошедшей в среду в Брюсселе, в результате чего очередные ограничительные меры согласовать не удалось.

Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве

Подразделения ВС РФ проводят занятия по боевому слаживанию в районе города Армянск (Крым), рассказал в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Он добавил, что используются боеприпасы различных типов.

Отмечается, что ранее в интернете появились публикации о взрыве в районе Армянска, а также о появлении облака дыма.

Крючков пояснил, что севернее города российские военные проводят боевое слаживание.

Протасевич полностью признал вину

Один из фигурантов уголовного дела против представителей признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич полностью признает свою вину. Об этом он сообщил журналистам в четверг перед началом рассмотрения уголовного дела Минским областным судом.

"Да, в полном объеме", - сказал Протасевич, видеофрагмент высказываний которого распространил Telegram-канал агентства Минск-новости.

Обвиняемый заявил, что "морально и психологически готов к любому исходу" судебного процесса.

"Уже от меня ничего не зависит", - добавил он.

В Молдавии нашли обломки упавшей ракеты

Moldovan Interior Ministry via AP

Молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщает NewsMarker со ссылкой на МВД страны.

Обломки были найдены на севере Молдавии возле пропускного пункта Ларга. Зону оцепили, туда выехали саперы и сотрудники прокуратуры. Кому принадлежала ракета, пока неизвестно

В МВД подчеркнули, что это уже четвертый случай падения обломков в Молдавии за время украинского кризиса.

Сына Жириновского арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Как сообщает РИА Новости, мужчина проведет за решеткой 15 суток.

В отношении Эйдельштейна составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Это максимально возможное наказание по данной статье.

Проценко рассказал о состоянии Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова при поступлении в больницу говорило о минимальном шансе на выживание, однако сейчас ситуация улучшилась. Об этом в интервью «АиФ» рассказал директор центра «Коммунарка», доктор медицинских наук Денис Проценко.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову стопы. Также сообщалось, что фигурист дал согласие на ампутацию пальцев, если не удастся восстановить в них кровообращение.

По словам Проценко, Костомаров был госпитализирован на пятые сутки болезни, с высокой температурой и в стремительно ухудшающемся состоянии.

Сцену с Брежневой вырезали из сериала «Мажор»

ТВ-3 убрал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». На это в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» обратила внимание журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая опубликовала кадры из 10 серии второго сезона, в которой Брежнева сыграла саму себя.