Сегодня депутаты Европейского парламента приняли резолюцию к годовщине конфликта на Украине, в которой призвал нарастить поставки оружия, передав Киеву истребители, вертолеты и «необходимые ракетные системы». При этом поправки с призывами к миру и предостережением по поводу риска ядерного конфликта были отклонены, пишет РИА Новости.

Голосование прошло на пленарной сессии во Франции. Проект резолюции был принят большинством голосов.

В резолюции депутаты Европарламента призвали страны ЕС увеличивать и ускорять военную поддержку Украины, и серьезно рассмотреть вопрос о поставках ВСУ «истребителей, вертолетов и необходимых ракетных систем».

При этом европарламентарии отклонили ряд поправок, которые предложили внести представители Левой группы ЕП. В частности, об угрозе перерастания противостояния на Украине в войну между ядерными державами.

Также была отклонена поправка, которая гласит, что «Европарламент подчеркивает необходимость срочных, интенсивных и постоянных дипломатических усилий по немедленному прекращению войны на Украине и страданий украинского народа».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».