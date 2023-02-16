Украинцы пытались попасть в Румынию на надувном матрасе

Украинские пограничники задержали четверых мужчин, пытавшихся переправиться в Румынию через реку Прут на надувном матрасе. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что их задержали во время подготовки матраса для "переправы".

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, несколько раз оно продлевалось. В начале февраля военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней.

На Украине прошло уже несколько волн мобилизации, из страны запрещен выезд для мужчин. Сообщалось, что украинские военные регулярно проводят облавы, вручая повестки и забирая людей прямо с улицы.

Сообщалось, что в Николаеве был перекрыт рынок "Колос" и всем мужчинам, находившимся там, вручили повестки, также силовики блокировали завод "Заря", сотрудникам которого вручили повестки, а отцу мобилизованного, который возражал против неправомерного призыва сына, прострелили ноги.

Также известно о случаях, когда украинские посольства в европейских странах, в частности, в Великобритании, делают попытки мобилизовать своих граждан в официальном статусе беженцев.