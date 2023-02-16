В США назвали ИГИЛ* главной помехой для Китая в Афганистане

Боевики ИГИЛ* («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) являются серьезным препятствием для интересов Китая в горнодобывающей промышленности Афганистана. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание отмечает, что на сегодняшний день Пекин и Вашингтон являются главными конкурентами на глобальном рынке минеральных ресурсов. Афганистан после вывода американских войск стал желанным объектом для экономической экспансии Китая, что встречается сопротивлением со стороны местных террористических формирований.

«Вывод войск США из Афганистана предоставил Китаю огромные стратегические перспективы и прекрасную возможность реализовать свои экономические амбиции», — заметила в интервью эксперт по Ближнему Востоку, а также основатель и президент независимого исследовательского центра «Mantraya» Шанти Мариет Д'Суза.