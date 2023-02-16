В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
3 минуты назад

В США назвали ИГИЛ* главной помехой для Китая в Афганистане

Lenta.ru

Боевики ИГИЛ* («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) являются серьезным препятствием для интересов Китая в горнодобывающей промышленности Афганистана. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

В США назвали ИГИЛ* главной помехой для Китая в Афганистане
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что на сегодняшний день Пекин и Вашингтон являются главными конкурентами на глобальном рынке минеральных ресурсов. Афганистан после вывода американских войск стал желанным объектом для экономической экспансии Китая, что встречается сопротивлением со стороны местных террористических формирований.

«Вывод войск США из Афганистана предоставил Китаю огромные стратегические перспективы и прекрасную возможность реализовать свои экономические амбиции», — заметила в интервью эксперт по Ближнему Востоку, а также основатель и президент независимого исследовательского центра «Mantraya» Шанти Мариет Д'Суза.

В свою очередь ИГИЛ, который наряду с талибами (движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация) считает Афганистан своей вотчинной, ведет активную антикитайскую агитацию. Боевики распространяют сообщения о массовых зверствах Пекина по отношению к мусульманам Синьцзян-Уйгурского автономный района Китая, а также призывают этнических уйгуров к вооруженному сопротивлению против властей КНР.

В мире,Талибан,Исламское государство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители