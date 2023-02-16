В США назвали ИГИЛ* главной помехой для Китая в Афганистане

Боевики ИГИЛ* («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) являются серьезным препятствием для интересов Китая в горнодобывающей промышленности Афганистана. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмечает, что на сегодняшний день Пекин и Вашингтон являются главными конкурентами на глобальном рынке минеральных ресурсов. Афганистан после вывода американских войск стал желанным объектом для экономической экспансии Китая, что встречается сопротивлением со стороны местных террористических формирований.
«Вывод войск США из Афганистана предоставил Китаю огромные стратегические перспективы и прекрасную возможность реализовать свои экономические амбиции», — заметила в интервью эксперт по Ближнему Востоку, а также основатель и президент независимого исследовательского центра «Mantraya» Шанти Мариет Д'Суза.
В свою очередь ИГИЛ, который наряду с талибами (движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация) считает Афганистан своей вотчинной, ведет активную антикитайскую агитацию. Боевики распространяют сообщения о массовых зверствах Пекина по отношению к мусульманам Синьцзян-Уйгурского автономный района Китая, а также призывают этнических уйгуров к вооруженному сопротивлению против властей КНР.