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17 минут назад

США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса

Никита Бородкин

США разрабатывают план по Тайваню с учетом полученных за время конфликтов на Украине уроков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс.

США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью Associated Press она заявила, к Украине применялся подход «без предварительного разогрева», в отличии от «спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня». Хикс отметила, что в случае начала военных действий Пекин может перекрыть морской доступ к острову, из-за чего высадка десанта и пополнение запасов тайваньских войск может быть затруднено.

Само агентство подчеркнуло, что Пентагон не может заблаговременно разместить оборудование на Тайване, которого у него нет. По их оценке, боевые действия на Украине оказывают сильное давление на оборонные запасы США и Европы. Сам конфликт показал, что ни одна из них не готова к крупному столкновению с применением конвенционального оружия.

Вместе с тем Хикс уверяет, что рост поставок оружия украинским властям не мешает поддерживать Тайвань. Однако США все чаще сталкиваются с нехваткой запчастей и рабочей силы, которые необходимы для передачи вооружений.

В мире,Пентагон,
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