«Американцы и китайцы завидовали бы»: Лукашенко назвал лучший вариант для Европы

Объединение Европы и России – это самый лучший вариант, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, такое объединение может стать главным полюсом всей планеты. Об этом пишет РИА Новости.

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«Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощные точки, на которых бы держалась наша планета, — США, Китая и европейский континент вместе с Россией, считайте, евразийский. Возможно, четвертый полюс образовался бы вокруг Индии», — сказал белорусский лидер.

Он также добавил, что ситуацию на Украине можно рассматривать как конфликт Запада с Россией. При этом Лукашенко считает, что если смотреть на ситуацию шире то, для Запада главное даже не РФ, а Китай.

«А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом», - пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский уничтожает свою страну. По его мнению, после завершения СВО Украину никто не станет восстанавливать. Может появиться другой «острый вопрос» и все силы будут направлены туда, а про Украину забудут. По его мнению, на восстановление страны может уйти сто лет.