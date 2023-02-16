«Американцы и китайцы завидовали бы»: Лукашенко назвал лучший вариант для Европы

Объединение Европы и России – это самый лучший вариант, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, такое объединение может стать главным полюсом всей планеты. Об этом пишет РИА Новости.
«Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощные точки, на которых бы держалась наша планета, — США, Китая и европейский континент вместе с Россией, считайте, евразийский. Возможно, четвертый полюс образовался бы вокруг Индии», — сказал белорусский лидер.
Он также добавил, что ситуацию на Украине можно рассматривать как конфликт Запада с Россией. При этом Лукашенко считает, что если смотреть на ситуацию шире то, для Запада главное даже не РФ, а Китай.
«А наиболее острая фаза этого конфликта - конфликт между Москвой и Западом», - пояснил он.
Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский уничтожает свою страну. По его мнению, после завершения СВО Украину никто не станет восстанавливать. Может появиться другой «острый вопрос» и все силы будут направлены туда, а про Украину забудут. По его мнению, на восстановление страны может уйти сто лет.
Ранее издание The Telegraph написало, что Россия победит Запад в «войне боеприпасов», так как их уже сейчас не хватает украинским войскам. Причиной тому стали проблемы с производством. При этом Россия таких проблем не испытывает.