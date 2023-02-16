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11 минут назад

Кандидат в премьеры Молдавии захотел демилитаризировать Приднестровье

Lenta.ru

Добиться демилитаризации Приднестровья и вывода российского миротворческого контингента захотел кандидат в премьер-министры Молдавии и экс-глава Министерства внутренних дел Дорин Речан. Его слова приводит РИА Новости.

Кандидат в премьеры Молдавии захотел демилитаризировать Приднестровье
Фото: ТАССТАСС

«В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована», — сказал Речан, отметив, что Кишинев планирует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.

В пятницу, 10 февраля, стало известно об отставке главы кабинета министров Молдавии Натальи Гаврилицы. Вскоре президент страны Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост главы правительства республики. Им стал Речан.

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