Кандидат в премьеры Молдавии захотел демилитаризировать Приднестровье

«В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована», — сказал Речан, отметив, что Кишинев планирует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.