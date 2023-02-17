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35 минут назад

В ЕС пожаловались на нарушение антироссийских санкций в Испании

Lenta.ruиещё 4

Россия использует гавань испанского города Сеуты как «перевалочный пункт» для экспорта нефти из России в порты Африки и Азии, что нарушает правила Евросоюза относительно санкций против России, заявила группа депутатов Европарламента от Испании. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом обращения парламентариев к Еврокомисии, в котором они призывают власти ЕС отреагировать на ситуацию и лишить российские танкеры доступа к гаваням европейских стран.

В ЕС пожаловались на нарушение антироссийских санкций в Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С обращением к Европейской комиссии выступили члены Европейского парламента от Испании Карлес Пучдемон-и-Казамажо, Клара Понсати-и-Обиолс и Антоний Комино-и-Оливерес. По их словам, несмотря на то, что США и ЕС продолжают препятствовать международной торговле России, «российская нефть продолжает поступать на мировой рынок в больших количествах».

«Нефтяные, газовые и угольные танкеры из Европы объемом почти 16 миллионов дедвейт-тонн (DWT) совершили сотни рейсов из России с тех пор, как Еврокомиссия ввела эмбарго на экспорт российской нефти, что составляет 40 % DWT всех отправлений судов. Более 100 таких партий отправлено в порты ЕС. С 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года из российских портов отправлено 689 международных партий ископаемого топлива», — напомнили депутаты.

В связи с этим депутаты обращают внимание на испанский город Сеута, который, по их словам, используется Россией для экспорта нефти из России в страны Африки и Азии. Парламентарии интересуются, уведомило ли испанское правительство Еврокомиссию об этой ситуации и просят «обеспечить соблюдение санкций против России», лишив российские танкеры доступа к гаваням государств-членов ЕС.

5 декабря начало действовать эмбарго ЕС на импорт сырой российской нефти по морю. С того же дня в Австралии, ЕС и странах «Большой семерки» вступило в силу правило о предельной цене в 60 долларов за баррель для закупки нефти российского происхождения. Оно касается нефти, поставляемой в третьи страны по морю.

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