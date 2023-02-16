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14 минут назад

СМИ: сайты нескольких аэропортов в ФРГ в настоящее время недоступны

ТАСС

Сайты сразу нескольких германских аэропортов в настоящее время недоступны. Об этом сообщил в четверг новостной портал Focus online.

Сайты нескольких аэропортов в ФРГ стали недоступны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, речь идет в том числе о сайтах аэропортов Дортмунда, Дюссельдорфа и Нюрнберга. В аэропорту Нюрнберга, как пишет портал, заподозрили, что причиной сбоя стала хакерская атака, из-за которой сайт получил так много запросов, что рухнул. На данный момент специалисты занимаются устранением неполадок.

Сайт аэропорта Эрфурт/Веймар также не работает. Интернет-провайдер проверяет, не является ли это хакерской атакой. Повлиял ли сбой на воздушное движение в целом, как указывает Focus online, пока неизвестно.

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