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26 минут назад

Глава МИД Турции раскрыл темы предстоящих переговоров с Блинкеном

Lenta.ru

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планирует обсудить с американским коллегой Энтони Блинкеном членство Швеции и Финляндии в НАТО, украинский конфликт и двустороннюю повестку, пишет Reuters.

Глава МИД Турции раскрыл темы предстоящих переговоров с Блинкеном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам турецкого чиновника, Блинкен прибудет в Анкару 20 февраля. Главной темой станет устранение последствий землетрясений на юго-востоке Турции. Среди прочего стороны обсудят членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе и ситуацию на Украине, раскрыл Чавушоглу темы предстоящих переговоров.

Блинкен отправится в Турцию из Германии, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретится с главным дипломатом КНР Ван И. После этого он отправится в Грецию для встречи с высшим руководством страны.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Турции сообщило, что число погибших при землетрясении превысило 36 тысяч человек.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр.

В мире,Мевлют Чавушоглу,НАТО,МИД Турции,
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