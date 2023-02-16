Глава МИД Турции раскрыл темы предстоящих переговоров с Блинкеном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планирует обсудить с американским коллегой Энтони Блинкеном членство Швеции и Финляндии в НАТО, украинский конфликт и двустороннюю повестку, пишет Reuters.

По словам турецкого чиновника, Блинкен прибудет в Анкару 20 февраля. Главной темой станет устранение последствий землетрясений на юго-востоке Турции. Среди прочего стороны обсудят членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе и ситуацию на Украине, раскрыл Чавушоглу темы предстоящих переговоров.

Блинкен отправится в Турцию из Германии, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретится с главным дипломатом КНР Ван И. После этого он отправится в Грецию для встречи с высшим руководством страны.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Турции сообщило, что число погибших при землетрясении превысило 36 тысяч человек.