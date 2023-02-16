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36 минут назад

Лукашенко оценил необходимость стратегического ядерного оружия в Белоруссии

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужно стратегическое ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, Минск не собирается «убивать американцев» и осуществлять пуски ракет со стратегическими боеголовками со своей территории.

Лукашенко рассказал о перспективах ядерного удара по Америке из Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также напомнил, что после его становления президентом из страны было вывезено ядерное оружие взамен на гарантии безопасности Белоруссии. По его словам, Запад наплевал на соглашения и сейчас государство «душат где только возможно».

«Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу», — отметил он.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил о готовности задействовать армию и воевать вместе россиянами только в случае нападения на Белоруссию. Он пообещал «жесточайший ответ» на агрессию в адрес страны.

В мире,Александр Лукашенко,
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