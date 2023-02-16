Лукашенко рассказал о перспективах ядерного удара по Америке из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужно стратегическое ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, Минск не собирается «убивать американцев» и осуществлять пуски ракет со стратегическими боеголовками со своей территории.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также напомнил, что после его становления президентом из страны было вывезено ядерное оружие взамен на гарантии безопасности Белоруссии. По его словам, Запад наплевал на соглашения и сейчас государство «душат где только возможно».

«Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу», — отметил он.