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33 минуты назад

Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. По его словам, таком союзу позавидовали бы США и Китай. Об этом он заявил в беседе с журналистами, 16 февраля. Его слова приводит белорусское агентство БЕЛТА.

Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты», — отметил он.

Белорусский президент выразил мнение, что в таком случае на мировой политической арене существовало бы «три мощные точки»: США, Китай и европейский континент с Россией. По его словам, возможно, образовался бы четвертый полюс вокруг Индии. Или, предположил Лукашенко, Индия и другие государства примкнули бы к другим полюсам.

«Это было бы достойно для планеты», — заключил он.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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