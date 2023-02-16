Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией . По его словам, таком союзу позавидовали бы США и Китай . Об этом он заявил в беседе с журналистами, 16 февраля. Его слова приводит белорусское агентство БЕЛТА.

«Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты», — отметил он.

Белорусский президент выразил мнение, что в таком случае на мировой политической арене существовало бы «три мощные точки»: США, Китай и европейский континент с Россией. По его словам, возможно, образовался бы четвертый полюс вокруг Индии. Или, предположил Лукашенко, Индия и другие государства примкнули бы к другим полюсам.