Лукашенко назвал настоящих участников украинского конфликта

«Это глобальный конфликт между Америкой и Западом с одной стороны и Китаем — с другой. Не Россия — Китай для них главное, считайте, между Западом и Востоком [конфликт], Китаем и Россией, можете Иран сюда подключить и так далее», — сказал он.