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1 час назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные официального ресурса по оповещению.

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным онлайн-карты, звуки сирены начали звучать в промежутке с 13.11 по 13.16 мск.

Воздушная тревога уже включалась на всей территории страны сегодня ночью. После этого появились сообщения о повреждениях во Львовской области. Там был поврежден объект критической инфраструктуры. При этом пострадавших и жертв не было.

Также в результате ночного обстрела было повреждено промышленное предприятие в Днепропетровской области. В частности, на одном из предприятий Павлограда возник пожар, который удалось ликвидировать.

Кроме того, о повреждении критической инфраструктуры заявили власти Кировоградской области. Удар был нанесен с применением стратегической авиации.

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