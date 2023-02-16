СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные официального ресурса по оповещению.

Согласно данным онлайн-карты, звуки сирены начали звучать в промежутке с 13.11 по 13.16 мск.

Воздушная тревога уже включалась на всей территории страны сегодня ночью. После этого появились сообщения о повреждениях во Львовской области. Там был поврежден объект критической инфраструктуры. При этом пострадавших и жертв не было.

Также в результате ночного обстрела было повреждено промышленное предприятие в Днепропетровской области. В частности, на одном из предприятий Павлограда возник пожар, который удалось ликвидировать.