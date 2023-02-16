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46 минут назад

В США выдвинули требование к Украине для оказания дальнейшей военной помощи

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти США подали Киеву сигнал о том, что необходимо сделать, чтобы западная помощь продолжила поступать, пишет Newsweek.

В США выдвинули требование к Украине для оказания дальнейшей военной помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что помощь не безгранична, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

По словам автора статьи, профессора Лондонского университета Роба Сингха, ведущая роль Вашингтона в предоставлении помощи Киеву будет под сомнением, если страны НАТО будут замечены в недостаточной помощи украинской власти.

Как отметил профессора Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, для продолжения получения поддержки Киеву необходимо выполнить ряд шагов. Киев должен не только продолжать сражение в 2023 году, но и совершить перелом на поле бое, отметил эксперт.

По его мнению, это является сложной задачей для украинских военных.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 350 украинских бойцов.

В мире,Майкл Кларк,НАТО,
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