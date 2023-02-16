В США выдвинули требование к Украине для оказания дальнейшей военной помощи

Власти США подали Киеву сигнал о том, что необходимо сделать, чтобы западная помощь продолжила поступать, пишет Newsweek.

Отмечается, что помощь не безгранична, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

По словам автора статьи, профессора Лондонского университета Роба Сингха, ведущая роль Вашингтона в предоставлении помощи Киеву будет под сомнением, если страны НАТО будут замечены в недостаточной помощи украинской власти.

Как отметил профессора Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, для продолжения получения поддержки Киеву необходимо выполнить ряд шагов. Киев должен не только продолжать сражение в 2023 году, но и совершить перелом на поле бое, отметил эксперт.

По его мнению, это является сложной задачей для украинских военных.