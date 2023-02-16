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45 минут назад

Лукашенко назвал условие для военных действий «вместе с россиянами»

Алиса Селезнёва

Президент Александр Лукашенко заявил о готовности задействовать армию и принять участие в СВО вместе россиянами только в случае нападения на Белоруссию. Его слова приводит издание «БелТа».

Лукашенко назвал условие для военных действий «вместе с россиянами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», - заявил глава государства на встрече с журналистами.

Он также пообещал «жесточайший ответ» на агрессию в адрес Белоруссии.

«И война приобретет совсем другой характер», - констатировал Александр Лукашенко.

При этом он призвал Украину сесть за стол переговоров.

«Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите», - подчеркнул президент Белоруссии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Россия и Украина начали вести мирные переговоры в первые дни после начала СВО. Однако диалог был приостановлен по инициативе украинской стороны. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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