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FT: даже «на свалках» Европы больше не осталось оружия

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Европейские генералы начали информировать своих министров обороны об истощении запасов вооружений из-за масштабных поставок Украине. Как пишет Financial Times, у Европы «почти ничего не осталось», склады и даже «свалки» пусты.

К примеру, Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar до единой. А Эстония поставила Киеву столько 155-миллиметровых артиллерийских орудий, что у нее самой не осталось ни одного. По оценкам, которые приводит FT, украинские силы производят более пяти тысяч артиллерийских выстрелов в день. Европейские заводы «едва в состоянии» произвести достаточное количество снарядов для Киева. Из-за поддержки Украины Пентагон начал пересматривать свои запасы оружия, чтобы, возможно, увеличить военные расходы на 817 миллиардов долларов.

«Россия поборется с санкциями и долларом с помощью Африки»

Глава секретариата Форума российско-африканского партнерства Олег Азоров заявил, что Москва ведет переговоры со многими африканскими странами относительно торговли в национальных валютах. Еще раньше министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стороны готовят документы, вводящие механизм сотрудничества в условиях западных санкций.

Al Jazeera сообщает, что размер российского экономического присутствия в Африке оставался скромным по сравнению с другими странами, объем товарооборота достиг пика в 2018 году и достиг чуть более чем 20 миллиардов долларов. При этом Россия списала 20 миллиардов долга некоторым африканским странам, чтобы поощрить вступление в новую фазу отношений.

Теперь Россия планирует крупные проекты в Египте, наиболее важным из которых является проект АЭС в 300 километрах от Каира за 25 миллиардов долларов, в дополнение к проекту промышленно-экономической зоны в Суэцком канале. Алжир полагается на Россию в вооружении своей армии, а в основе отношений РФ и Марокко лежит «соглашение века», по которому РФ импортирует марокканские фосфаты. Российская корпорация «Росатом» работает над созданием центра атомной энергии, науки и технологий в Замбии, а «Роснефть» подписала меморандум с Министерством нефти Габона о совместных инвестициях в нефтяные месторождения.

«Президент Болгарии - бывший солдат против оружия»

Президент Болгарии Румен Радев в очередной раз высказал «общий скептицизм» относительно оказания военной помощи Украине, назвав сторонников помощи «разжигателями», сообщает Webcafe. «Люди, которые не разбираются в военном деле, хотят втянуть нас в эскалацию», - подчеркнул он.

Как отмечает Webcafe, слова болгарского президента звучат «странно» для человека, гордящегося своей карьерой в болгарской армии. Не потому, что бывший солдат говорит о мире и призывает к невоенному решению конфликта, а «из-за самой мысли, что если военную помощь Украине прекратят, то конфликт каким-то волшебным образом закончится», подчеркивает издание. По версии Webcafe, Радев говорит тезисами Кремля, а санкции Запада против РФ в Болгарии так полностью и не реализованы - как минимум четверо россиян из санкционных списков владеют недвижимостью и активами на территории страны.

Bloomberg: британский производитель лекарства 40 лет скрывал риск рака

Агентство Bloomberg утверждает, что производитель лекарства Zantac, британская компания Glaxo в течение 40 лет скрывала информацию о рисках рака из-за приема препарата. В компании заявляли, что Zantac, противоязвенный лекарственный препарат, не вызывает опухоли. Но Glaxo предупреждали о потенциальной опасности ее собственные ученые и независимые исследователи.

Bloomberg утверждает, что в Glaxo знали о рисках еще с 1978 года. Риски связаны с действующим веществом лекарства ранитидином, выделяющим канцероген N-нитрозодиметиламин (NDMA). Широко известно об опасности стало известно в 2019 году, препарат начали отзывать по всему миру, при этом некоторые эксперты заявляют, что повышенный риск рака при приеме Zantac не доказан.

«Британия уступает Франции роль главной военной державы Европы»

Международный институт стратегический исследований (IISS) предупредил, что Великобритания рискует отстать от Франции и потерять роль ведущей военной державы НАТО в Европе. Как сообщает The Times, Франция имеет больше боевых самолетов, больше фрегатов и больше войск, чем Британия, несмотря на то, что тратит на оборону гораздо меньше.