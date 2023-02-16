СБУ предъявила заочное обвинение главе Промсвязьбанка

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения председателю Промсвязьбанка Петру Фрадкову. Об этом со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале ведомства, пишет ТАСС.
В СБУ отметили, что банкир подозревается в совершении действий в целях изменения границ территории Украины. При этом они квалифицированы как совершенные умышленно группой лиц по предварительному сговору
«Следователи СБУ предъявили Фрадкову обвинения», - подчеркнули в ведомстве.
Статья, по которой обвиняется Фрадков, предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генеральному директору «Российских железных дорог» Олегу Белозерову. По версии следствия, Белозеров якобы организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины.
А Генпрокуратура Украины заочно предъявила российскому военкору, основателю Telegram-проекта WarGonzo Семену Пегову обвинение в создании «пропагандистских материалов на военную тематику». После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного решения украинского ведомства.