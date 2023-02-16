СБУ предъявила заочное обвинение главе Промсвязьбанка

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения председателю Промсвязьбанка Петру Фрадкову. Об этом со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале ведомства, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В СБУ отметили, что банкир подозревается в совершении действий в целях изменения границ территории Украины. При этом они квалифицированы как совершенные умышленно группой лиц по предварительному сговору

«Следователи СБУ предъявили Фрадкову обвинения», - подчеркнули в ведомстве.

Статья, по которой обвиняется Фрадков, предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генеральному директору «Российских железных дорог» Олегу Белозерову. По версии следствия, Белозеров якобы организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины.