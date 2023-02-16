В Китае призвали провести расследование взрывов на «Северных потоках»

8 февраля американского журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш поделился результатами своего расследования о взрывах на газовых магистралях. В статье подчеркивается, что летом прошлого года американскими водолазами во время НАТО Baltops была установлена под «Северные потоки» взрывчатка. Она, как уточнил автор, через несколько месяцев была активирована норвежцами. Херш отметил, что Вашингтон совершил диверсию на «Северных потоках» после ведения дискуссий по данному вопросу с командой по нацбезопасности. Секретные обсуждения, как уточнил он, велись более девяти месяцев.