В Китае призвали провести расследование взрывов на «Северных потоках»

Китай выступает за проведение объективного и профессионального расследования подрывов, совершенных на «Северных потоках». Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.
Он также указывает на необходимость наказать виновников данного инцидента.
8 февраля американского журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш поделился результатами своего расследования о взрывах на газовых магистралях. В статье подчеркивается, что летом прошлого года американскими водолазами во время НАТО Baltops была установлена под «Северные потоки» взрывчатка. Она, как уточнил автор, через несколько месяцев была активирована норвежцами. Херш отметил, что Вашингтон совершил диверсию на «Северных потоках» после ведения дискуссий по данному вопросу с командой по нацбезопасности. Секретные обсуждения, как уточнил он, велись более девяти месяцев.
Иностранная пресса не стала активно освещать
расследование американского журналиста.
В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия.
Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.