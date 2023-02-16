Глава МИД Израиля посетил Бучу в рамках своего визита на Украину

"Я посетил Бучу - один из пригородов Киева , который серьезно пострадал в начале войны. Невозможно оставаться безразличным перед лицом ужасных видов и страшных историй, которые я слышал и лицезрел здесь. Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невинным людям", - написал Коэн на своей странице в Twitter.

Коэн говорит о ситуации, когда весной 2022 года украинские власти обвинили российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Минобороны России 3 апреля опровергли эти обвинения, подчеркнув, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ .

Ранее в четверг глава МИД Израиля сообщил, что прибыл в Киев, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он отметил, что визит на Украину призван подчеркнуть поддержку Израиля этой стране и ее народу. По данным газеты "Джерузалем пост", Коэн ночью прилетел в Польшу, откуда направился в Киев на поезде. Это первый визит израильского министра на Украину с начала боевых действий на территории этой страны в феврале 2022 года.