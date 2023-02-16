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35 минут назад

В Китае призвали провести расследование взрывов на «Северных потоках»

Парламентская газета

Необходимо провести объективно и беспристрастное расследование по взрывам на «Северных потоках» и привлечь виновников к ответственности, заявил в четверг на брифинге министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

В Китае призвали провести расследование взрывов на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщала «Парламентская газета», в ночь на 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» взорвали в районе датского острова Борнхольм. Расследование Херша о подоплеке взрыва и участии в нем США и Норвегии вышло 8 февраля.

«Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности», — цитирует РИА «Новости» дипломата.

Также в Пекине обратили внимание, что западные СМИ, которые пропагандировали свободу и профессионализм, после публикации расследования Херша «впали в коллективную афазию».

Ранее в посольстве России в США призвали Вашингтон доказать непричастность к ЧП на «Северных потоках». Дипломаты подчеркнули, что квалифицируют этот инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.

В мире,Ван Вэньбинь,
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