Необходимо провести объективно и беспристрастное расследование по взрывам на «Северных потоках» и привлечь виновников к ответственности, заявил в четверг на брифинге министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Как сообщала «Парламентская газета», в ночь на 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» взорвали в районе датского острова Борнхольм. Расследование Херша о подоплеке взрыва и участии в нем США и Норвегии вышло 8 февраля.

«Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности», — цитирует РИА «Новости» дипломата.

Также в Пекине обратили внимание, что западные СМИ, которые пропагандировали свободу и профессионализм, после публикации расследования Херша «впали в коллективную афазию».