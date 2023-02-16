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29 минут назад

В эфир датского телеканала DRTV попал украинский военный с нашивкой ИГ*

Газета.Ruиещё 1

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нашивкой ИГ (организация запрещена в России) попал в эфир датского телеканала DRTV.

В эфир датского телеканала DRTV попал украинский военный с нашивкой ИГ*
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В эфире телеканала шел репортаж о конфликте на Украине. В кадр датских журналистов попали два украинских солдата в военном обмундировании, у одного из которых была черная нашивка ИГ.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщала о том, что США вербуют боевиков ИГ для совершения терактов на территории стран СНГ и России.

По данным службы, в феврале уже было отобрано 60 террористов. СВР полагает, что теракты, которые будут совершать боевики, будут направлены против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также против личного состава вооруженных сил.

Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров говорил о 4 тыс. боевиков ИГ на границе Афганистана и Таджикистана.

В мире,Анатолий Сидоров,СВР России,
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