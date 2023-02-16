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14 минут назад

Bloomberg: США после пандемии стали менее привлекательны для состоятельных людей из России и Китая

Российская Газета

Соединенные Штаты больше являются магнитом для миллионеров, каким они были до пандемии. Чистый приток в США состоятельных людей в прошлом году упал более чем на 80 процентов по сравнению с уровнем до пандемии, а более богатые американцы уехали за границу, отмечается в статье Bloomberg.

Стало известно об отъезде миллионеров из США после пандемии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Мехди Кадири, главы отделения британской консалтинговой компании Henley&Partners в Северной Америке, в прошлом программы инвестиционной миграции были в первую очередь привлекательными для россиян, китайцев, арабов и развивающихся стран. Однако во время пандемии COVID-19 ситуация значительно изменилась, и большинство клиентов в настоящее время являются выходцами из развитых стран. При этом наибольший отток состоятельных людей был зафиксирован из России, Китая и Индии.

Согласно данным до 2022 года, предоставленным Henley & Partners, еще в 2014 году в США был самый большой чистый приток состоятельных людей или людей с состоянием в 1 миллион долларов и более. В прошлом году он опустился на шестое место после Объединенных Арабских Эмиратов, Австралии, Сингапура, Канады и Швейцарии.

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"Люди по-прежнему приезжают, но значительно увеличилось количество людей, которые уезжают из США", - сказал Эндрю Эмойлс, руководитель исследовательского отдела New World Wealth в Йоханнесбурге.

По его словам, многим из тех, кто уезжает, от 50 до 60 лет, а некоторые ссылаются на опасения по поводу налогов или безопасности.

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